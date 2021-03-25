شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تتحدى كورونا.. انطلاق رحلة الشعلة الأولمبية من فوكوشيما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انطلقت اليوم الخميس مسيرة الشعلة الأولمبية من فوكوشيما، قبل 4 أشهر من بداية ألعاب طوكيو، التي تأجلت من 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأبلغت سيكو هاشيموتو، رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، مجموعة صغيرة من الصحفيين والمندوبين الذين حضروا حفل مسيرة الشعلة، أنها تؤمن أن البطولة ستجلب الأمل إلى جميع أنحاء اليابان والعالم خلال الجائحة.

وقالت سايكو هاشيموتو، رئيسة اللجنة المنظمة للأولمبياد، إن اللجنة ترغب في إبداء التقدير لدول أخرى، من خلال مسيرة حمل الشعلة، حيث حظيت اليابان بالكثير من المساعدة والدعم من الخارج، خلال تعاملها مع كارثة عام 2011 .

وسيشارك في حمل الشعلة الأولمبية نحو عشرة آلاف شخص، وستمر بجميع المحافظات الــ47 باليابان، على أن تنتهي مع حفل افتتاح الأولمبياد، في 23 يوليو المقبل. وقالت هايشموتو إن مسيرة الشعلة، ستمنح أيضا «الأمل والطاقة والقوة» في كل الأماكن التي ستمر بها.

ويجرى تشجيع الناس على متابعة مسيرة الشعلة عبر الإنترنت، وطالب المنظمون المتفرجين على جوانب الطرق بارتداء الكمامات، وعدم إطلاق الصيحات والهتافات، للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وقررت اللجنة المنظمة واللجنة الأولمبية الدولية، السبت الماضي، عدم حضور مشجعين من خارج اليابان، لفعاليات الدورة الأولمبية والدورة البارالمبية، بسبب جائحة كورونا، كذلك أعلن المنظمون، أن أغلب المتطوعين من خارج اليابان، لن يجرى قبولهم أيضا.