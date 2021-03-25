شكرا لقرائتكم خبر عن هدف عالمي لمحمد صلاح في شباك كينيا قبل 9 سنوات .. فيديو ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعود نجم ليفربول الانجليزي، محمد صلاح، لتمثيل منتخب مصر الأول، خلال مباراة اليوم أمام نظيره الكيني في نيروبي، بمنافسات الجولة قبل الأخيرة من عمر التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2022.

محمد صلاح سبق له زيارة شباك المنتخب الكيني، خلال ودية تأبين شهداء بورسعيد، في السابع والعشرين من فبراير من عام 2012، بالعاصمة القطرية الدوحة.

وافتتح محمد صلاح يومها أهدا المنتخب المصري في الودية التي حسمها الفراعنة بخماسية.

وجاء هدف صلاح بتسديدة مميزة بعد تمريرة حريرية من زميله السابق بصفوف المقاولون العرب باسم علي.

وينطلق لقاء منتخبي مصر وكينيا في السادسة من مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، وتنقله قناة بي ان سبورتس وقناة مكسبي.

ويعتلي منتخب مصر قمة مجموعته في التصفيات برصيد 8 نقاط بفارق الأهداف عن جزر القمر، في حين يحل المنتخب الكيني ثالثاً برصيد 3 نقاط.