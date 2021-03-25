شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتهم الأهلي بمحاربة رمضان صبحي بسبب رحيله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية السابق والمستشار الفني لنادي بيراميدز أن رمضان صبحي نجم الفريق يتعرض لحملة هجوم شرسة منذ رحيله عن النادي الأهلي وانتقاله لبيراميدز .

وأضاف ميدو في تصريحات تليفزيونية أتفهم سبب الحملة الممنهجة ضد رمضان صبحي وآخرها اتهامه بالتهرب من الانضمام للمنتخب الوطني الأول في المعسكر الخاص بمباراتي كينيا وجزر القمر ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية .

واختتم ميدو: «رمضان صبحي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية تعرض لها خلال مباراة نامونجو التنزاني في كأس الكونفدرالية، وهو ما تم إثباته من خلال جواب رسمي يوضح التشخيص الخاص بإصابة اللاعب وفترة غيابه عن الملاعب» .