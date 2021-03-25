شكرا لقرائتكم خبر عن نائب برلماني سابق يطلق مبادرة لنبذ التعصب ويؤكد: «أبناء الزمالك غير بارين بناديهم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب السابق، رسالة إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ورموز القلعة البيضاء.

وقال محمد إسماعيل للاعبي الزمالك في تصريحات تليفزيونية : «انتم داخلين على مباراتين في بطولة دوري أبطال افريقيا، هما الأهم للزمالك، هذا الموسم، لازم تلعبوا بروح كبيرة من أجل تحقيق الفوز» .

وأضاف: «على لاعبي الزمالك، نسيان المستحقات والطلبات الشخصية، في الوقت الحالي حتى يخرج الفريق من كبوته» .

وواصل: «يجب على رموز الزمالك، أن يكونوا على قلب رجل واحد ومساندة اللاعبين والجهاز الفني، حتى يستعيد الفريق ذاكرة الانتصارات مرة اخرى»، مشيرًا :«مشاكل نادي الزمالك، أغلبها تأتي من أبناء النادي» .

وجدد محمد إسماعيل مبادرته بلم الشمل ونبذ التعصب في الرياضة المصرية حيث قال :«هذه مرحلة تكاتف الجهود بعيدًا عن الانتماءات».