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عفت نصار: تصريحات هاني شاكر تعبر عن كل زملكاوي ومشكلة الزمالك في الإدارة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عفت نصار، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأسبق، أن المطرب هاني شاكر، عبر عن ما يشعر به جمهور نادي الزمالك في الفترة الأخيرة.

وقال عفت نصار، في تصريحات تليفزيونية: «تصريحات هاني شاكر، أثبتت بما لا يدع مجال للشك أن انتماء الزمالك جوة دمنا» ، مضيفًا :«هاني شاكر عبر عن ما يشعر به جمهور القلعة البيضاء».

وأضاف :«بعض القرارات الإدارية كانت سببا في خسارة الزمالك العديد من البطولات، لذلك لا بد أن يكون الاختيار الأول والأخير لأعضاء الجمعية العمومية».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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