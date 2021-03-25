شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يستيعد أيمن أشرف من المشاركة أمام كينيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن محمد بركات، مدير منتخب مصر، خروج أيمن أشرف لاعب الأهلي من حسابات الفراعنة لمواجهة كينيا مساء الخميس ، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية المقررة 2022 بالكاميرون.

وقال بركات في تصريحات تليفزيونية ، إن أيمن أشرف غير جاهز بنسبة 100% ومازال يعاني من خشونة في الركبة، مشيرًا إلى أنه سيكون متواجدا مع الفريق في مواجهة جزر القمر، الإثنين المقبل إذا استعاد جاهزيته.



وشدد على أن ما تردد حول تلقي حسام البدري المدير الفني للمنتخب، اتصالًا من مسؤولي الأهلي لمطالبته بعدم إشراك أيمن أشرف غير صحيح، مؤكدًا أن البدري لن يجازف بأي لاعب في صفوف الفراعنة.

وتطرق بركات للحديث عن أزمة عدم وجود شعار الرعاة على بعض قمصان تدريب المنتخب، قائلا إن القمصان الجديدة مقاسها مختلف بالنسبة للاعبين عن العادية وهو ما جعلهم يقومون بتبديل قمصان مطبوع عليها شعار الرعاة بأخرى من المخازن وهذا سبب ظهور بعض اللاعبين بهذه الملابس.

ولفت إلى أن منتخب مصر يضع تركيزه بشكل كامل على مواجهة كينيا ويسعى لتحقيق الفوز في الجولتين الأخيرتين بالتصفيات، حتى يبعث رسالة اطمئنان للجماهير على كتيبة الفراعنة.