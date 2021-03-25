شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري يسجل هدفه الدولي الوحيد مع منتخب مصر في مرمى ‏كينيا (فيديو) ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لم يكن حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، محظوظاً على المستوى المشاركة الدولية بقميص الفراعنة خلال مسيرته بالملاعب، حيث عرقلته الاصابات وأنهى مشواره مبكراً مع المستديرة قبل بلوغ الـ 29 من عمره.

وخاض البدري 11 مباراة دولية بقميص منتخب مصر الأول، وسجل هدفاً وحيداً خلال رحلته مع الفراعنة.

ومن المفارقات أن هدفه الوحيد بقميص منتخب مصر جاء في شباك منافس أحفاد االفراعنة اليوم المنتخب الكيني.

الثامن عشر من أبريل من عام 1981 كان موعداً لمباراة مصر وكينيا بملعب القاهرة الدولي، بتصفيات أمم أفريقيا نسخة 1982.

ونجح البدري في افتتاح ثنائية منتخب مصر في هذا اللقاء، مسجلاً أول وأخر أهدافه الدولية، في المرمى الكيني، قبل أن يعزز محمود الخطيب تقدم الفراعنة بالهدف الثاني.

وتولى حسام البدري المهمة الفنية لمنتخب مصر في سبتمبر من عام 2019 خلفاً للمكسيكي خافيير أجيري.

ويلعب منتخب مصر الأول مساء اليوم الخميس أمام نظيره الكيني، بنيروبي، في لقاء الجولة قبل الأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا 2022، حيث يكفي الفراعنة تحقيق نقطة التعادل من أجل قطع بطاقة الترشح رسمياً للكان في الكاميرون.