شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات في انطلاق الأسبوع الـ18 لدوري الأولى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق مساء الجمعة مباريات الأسبوع الثامن عشر لمسابقة دوري الدرجة الأولى بإقامة ثلاث مباريات، في المباراة الأولى يواجه نادي التعاون بملعبه نادي العروبة، ويستضيف نادي مصفوت نادي دبا على ملعب ستاد حمدان بن راشد بنادي حتا، وتُلعب المباراتان الساعة 17:40، وفي المباراة الثالثة يحل نادي البطائح ضيفاً على نادي الذيد الساعة 17:45.

وتختتم مباريات الأسبوع الثامن عشر للمسابقة مساء يوم بعد غد السبت بإقامة مباراتين، حيث يلتقي نادي مسافي مع نادي العربي على ملعب مسافي، ويلعب نادي دبا الحصن مع نادي الحمرية على ملعب دبا الحصن، وتُقام المباراتان الساعة 17:40.

ويحتل نادي الإمارات قمة جدول المسابقة برصيد 33 نقطة، يليه العروبة (ثانياً)، والبطائح (ثالثاً) ولكل منهما 31 نقطة، ثم دبا (رابعاً) 25 نقطة، ودبا الحصن (خامساً) 24 نقطة.