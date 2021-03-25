شكرا لقرائتكم خبر عن يويفا يستعد لتغيير لوائح اللعب المالي النظيف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

كشف تقرير إيطالي عن نية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) التخلص من بعض لوائح «اللعب المالي النظيف» المطبقة منذ 10 سنوات ليمنح الأندية مزيداً من السيطرة على حساباتها المالية.

وأشار تقرير لاجازيتا ديلو سبورت إلى رغبة يويفا في سنّ لوائح جديدة تمنح الأندية مزيداً من المرونة فيما يتعلق بالانفاق وخصوصاً في سوق التنقلات وستتم مناقشة تفاصيل أخرى من اللوائح في المؤتمر الذي يعقد أونلاين يوم الجمعة مع البرلمان الأوروبي.

وفي حال التوافق على التغييرات الجديدة ستكون هناك مرحلة انتقالية لحين تطبيقها العام المقبل.

التغييرات ستحول لوائح اللعب المالي النظيف من «أنفق وفق العوائد» إلى «أنفق ما يلزم بدون تبذير» ويعتقد أن التغييرات ستشمل تحجيماً لأجور اللاعبين على شكل «ضريبة ترف» تفرض على الأندية لضمان انسجامها مع لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ويعتزم يويفا أيضاً مراجعة العقوبات الصارمة التي كانت تتضمن الحرمان من المشاركة في البطولات الأوروبية واستبدالها بغرامات مالية، وجاءت التغييرات بعد أسابيع قليلة من قرار يويفا توسيع دوري أبطال أوروبا ليشمل 36 فريقاً يلعب كل فريق في دور المجموعات 10 مباريات شبيهة بـ«النظام السويسري»، وأبدى رئيس يوفنتوس أندريا أنيللي، رئيس مجلس إدارة رابطة الأندية الأوروبية، دعمه للفكرة وأضاف: «أعتقد أن النظام الجديد يمنح مزيداً من فرص المشاركة في البطولة. خضنا سجالاً كبيراً مع الرئيس تشيفرين في الخريف لأننا رغبنا في إيجاد توازن بين المنافسة القارية والمحلية».