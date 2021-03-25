شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي وليفربول يدشنان «العلكة الإلكترونية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

قرر ناديا مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز وليفربول حامل اللقب بحث ودراسة تأثير التسديدات الرأسية على اللاعبين على إمكانية إصابتهم مستقبلاً بمرض الزهايمر (فقدان الذاكرة).

وسيستخدم لاعبو الناديين بدءاً من الشهر المقبل علكة مزودة بشرائح إلكترونية بين أسنانهم تنقل حجم التغييرات التي تحدث في دماغ اللاعب عند تسديد الكرة برأسه على أن يتم تقديم نتائج البحث نهاية الموسم.

ويستخدم لاعبو أندية الرجبي العلكة في الدوري الإنجليزي وتغيرت بموجب الدراسة طرق التدريب فيها كما تستخدم في رياضات مثل الملاكمة والفنون القتالية المختلطة، ولا يمكن للعلكة الإلكترونية التي طورها مركز سوانسي المتخصص بالصحة الرياضية تحديد إصابة اللاعب بارتجاج أو إصابة في الدماغ لكنها تساعد في معرفة الأطباء باحتياج اللاعب للفحص الطبي أو الاستبدال في المباريات.

ويقود البحث الطبيب مارك جيليت ويقدم بيانات حول تسديد الكرة بالرأس من زوايا ومسافات متباينة وتأثيراتها المختلفة على الدماغ، ومن المتوقع أن يشارك لاعبو سيتي وليفربول دون الـ23 ودون الـ18 في التجربة، ويعتقد الباحثون أن 20 تسديدة رأسية في الموسم هي الحد الأقصى المثالي بفارق 48 ساعة بينها وذلك لحماية أدمغة اللاعبين وصحتهم في المستقبل.