شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعات الكهربائية ينسحب من كأس العراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

قررت الهيئة الإدارية لنادي الصناعات الكهربائية العراقي، وعبر التشاور مع الطاقم الفني لفريقها الكروي الأول الذي يقوده المدرب عباس عبيد، الانسحاب من بطولة كأس العراق بسبب تزامنها مع توقيت مباراتي الفريق في الدوري للجولتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والتي يقابل فيها نفط البصرة والميناء.

وأوضحت الإدارة في بيان: «تأتي مباراة زاخو في بطولة الكأس في زاخو بين هاتين الجولتين، بالتالي سيولد الإرهاق لدى اللاعبين من ناحيتي الجهد البدني والتركيز الذهني، ما سينعكس سلباً على أدائهم في المباريات المقبلة وكذلك بسبب الضائقة المالية التي يمر بها النادي».

وستقام مباريات دور الـ16 لبطولة كأس العراق الخميس .

يذكر أن فريق الصناعات الكهربائية ومنذ استلام مهمة تدريبه من قبل المدرب عباس عبيد بات محط أنظار متابعي الدوري العراقي بعد النتائج الجيدة التي حققها، والتي جعلته يقفز من المركز الأخير إلى المركز 13 في ترتيب الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.