حسام البدري هو من قرر استبعاد رمضان صبحي من معسكر كينيا .. ميدو يفتح النار على مهاجمي ابن النادي

الشارقة - اميمة ياسر - أكد أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية السابق والمستشار الفني لنادي بيراميدز، أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول هو من قرر استبعاد رمضان صبحي من معسكر المنتخب الخاص بمباراتي كينيا و جزر القمر ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية .

وأضاف ميدو في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "Ten": أن البدري قرر استبعاد رمضان صبحي بناءً على تشخيص د. محمد ابو العلا طبيب المنتخب الذي طلب من رمضان إجراء آشعة عقب إصابته في مباراة نامونجو التنزاني ببطولة الكونفدرالية ، وقام رمضان بإجراء الآشعة وأثبتت إصابته بمزق في العضلة الخلفية ، وهو ما تأكد منه د. ابو العلا وقام بالكشف عليه بنفسه وإبلاغ الجهاز الفني بذلك.

واختتم ميدو : أطالب وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الإعلاميين بالهدوء وعدم الاستمرار في الحملة الممنهجة ضد رمضان صبحي الذي يتعرض لها منذ اتخاذه قرار الرحيل عن الأهلي والانتقال إلى بيراميدز .