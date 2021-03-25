تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام كينيا بتصفيات أفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن مراسل قناة أون تايم سبورت، عن التشكيل المتوقع الذي سيخوض به منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام منتخب كينيا في الجولة الخامسة من دور المجموعات في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها في الكاميرون العام المقبل 2022.

وتقام مباراة مصر وكينيا في تمام السادسة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب موي الرياضي.

ووفقا لما ذكره مراسل أون تايم سبورت، فإن التشكيل المتوقع الذي سيدخل به منتخب مصر اللقاء كالتالي:

تشكيل منتخب مصر أمام كينيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، عبدالله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد.