جاز يكرم وفادة نتس وباكس بشق النفس امام سلتيكس

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لوس انجليس : أكرم يوتا جاز وفادة ضيفه بروكلين نتس عندما سحقه بفارق 30 نقطة (118 88)، فيما حقق ميلووكي باكس فوزا بشق النفس على ضيفه بوسطن سلتيكس 121 119 الاربعاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

في المباراة الاولى، استغل يوتا جاز غياب "الثلاثي الكبير" كيفن دورانت وكايري إرفينغ وجيمس هاردن ليفرض سيطرة مطلقة على مجريات المباراة بقيادة نجمه دونوفان ميتشل صاحب 27 نقطة مع سبع تمريرات حاسمة.

وضرب يوتا جاز بقوة منذ الربع الاول وكسبه بفارق 21 نقطة (38 17)، قبل أن يكسب الربعين الثاني والثالث بفارق أربع نقاط (25 21 و27 23 على التوالي)، والربع الاخير بفارق نقطة واحدة (28 27).

وبرز في صفوف يوتا ايضا مايك كونلي والكرواتي بويان بوغدانوفيتش بتسجيل كل منهما 18 نقطة، واضاف البديل جورج نيانغ 15 نقطة.

في المقابل كان البديل أليز جونسون أفضل مسجل في صفوف بروكلين نتس بتسجيله 23 نقطة مع 15 متابعة، وأضاف الفرنسي تيموثيه لوواوو كابارو 14 نقطة وبروس براون 10 نقاط، وكان الوحيدان بين الخماسي الاساسي بلغا حاجز 10 نقاط.

وعزز يوتا جاز موقعه في صدارة الدوري برصيد 31 فوزا مقابل 11 خسارة فقط، مبتعدا عن أقرب مطارديه في المنطقة الغربية فينيكس صنز الذي سقط امام مضيفه أورلاندو ماجيك 111 112 بفضل سلة للفرنسي إيفان فورنييه قبل ست ثوان من النهاية.

وفي الثانية، تابع ميلووكي باكس اتصاراته المتتالية ورفعها الى ثمانية عندما تغلب على ضيفه بوسطن سلتيكس 121 119.

وكان ميلوكي باكس في طريقه الى تحقيق فوز سهل عندما تقدم بفارق 25 نقطة في الربع الثالث، لكن الضيوف انتفضوا وكادوا يخطفون الفوز في الثواني الاخيرة من رمية ثلاثية لدانيال ثيس مع الصافرة النهائية.

واكتفى نجم ميلووكي اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو بتسجيل 13 نقطة فقط مع 8 متابعات و7 تمريرات حاسمة، فيما كان زميله كريس ميدلتون أفضل مسجل في المباراة برصيد 27 نقطة مع 13 متابعة، وأضاف كل من بورك لوبيز ودونتي ديفينتشنزو 17 نقطة.