شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدفع بـ4 لاعبين كبار مع فريق الشباب فى ودية الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك على مشاركة 4 لاعبين من الفريق الأول مع فريق الشباب فى ودية الفريقين المقرر إقامتها غدا فى السابعة مساء ضمن استعدادات الزمالك لمباراة مولودية الجزائر المقرر لها 3 أبريل المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويرغب كارتيرون في تحقيق أكبر استفادة من المباراة وهى إشراك أكبر عدد من لاعبي الفريق الأول ليكونوا جاهزين فنيا وبدنيا لمواجهة بطل الجزائر، وكذلك لتجربة اللاعبين الذين لم يشاركوا مع الزمالك فى المباريات الرسمية منذ فترة وفى مقدمتهم محمد اشرف روقا ومحمد عواد وبعض الناشئين الذين تم تصعيدهم مثل حسام اشرف واسامة فيصل.

في نفس السياق طلب كارتيرون من لاعبي الزمالك التعامل مع مباراة فريق الشباب بالنادى الودية كأنها مباراة رسمية، مؤكدا أن مستوى اللاعبين فى مباراة الغد سيكون أحد العوامل الأساسية في الدخول للتشكيل الأساسي وبؤرة اهتمام المدير الفني خلال الفترة المقبلة، حيث وصف كارتيرون المباراة بأنها الفرصة الأكبر للاعبين لإثبات نفسهم في ظل فترة التوقف الحالية لانشغال المنتخبات الوطنية بالمشاركة في الاجندة الدولية.

من ناحية أخرى قرر مسئولو نادي الزمالك فتح تحقيق سري في حقيقة ظهور 3 لاعبين من الفريق الكروي، في أحد برامج المقالب الشهيرة خلال شهر رمضان المقبل، بعد استغلال الثلاثي حصول الفريق على راحة سلبية بسبب فترة توقف الدوري الحالية، والسفر إلى السعودية لتصوير حلقات البرنامج ثم العودة للقاهرة مرة أخري.

وترددت أنباء قوية داخل الزمالك عن قيام الثلاثي أشرف بن شرقي ومحمود عبد الرحيم جنش وأحمد سيد زيزو بالسفر للسعودية، لتصوير حلقات برنامج المقالب بعد الحصول على مقابل مادى كبير، حيث سيشهد هذا البرنامج ظهور مجموعة من نجوم قطبي الكرة المصرية الزمالك والأهلي في نسخته الجديدة بشهر رمضان 2021.

وكشف مصدر مطلع بالزمالك أن سر غضب مسئولي النادي عدم حصول اللاعبين على أذن مسبق لتصوير الحلقات رغم التنبيه على اللاعبين مرارا وتكرارا بضرورة الحصول على أذن كتابي للظهور في أي برنامج تليفزيوني.

وطلب مسئولو نادى الزمالك من جميع لاعبى الفريق الكروى عدم الظهور فى أى برامج ترفيهية خلال شهر رمضان المبارك، دون الحصول على إذن مكتوب من إدارة النادي، مع توجيه تحذير شديد اللهجة للاعبين بفرض عقوبات مغلظة على أى لاعب يظهر فى برنامج تليفزيونى دون إذن مكتوب من إدارة النادى.