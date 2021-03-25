شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر وكينيا فى تصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من جديد يعود المنتخب الوطنى للظهور تحت القيادة الفنية لحسام البدرى مدرب الفراعنة، عندما يحل ضيفاً على نظيره الكينى، فى اللقاء الذى يستضيفه على ملعب نيايو الوطنى، فى منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2022، حيث يبحث الفراعنة عن تحقيق الانتصار خارج الديار وحسم تأشيرة التأهل قبل الجولة الأخيرة.

موعد مباراة مصر وكينيا

تقام مباراة مصر وكينيا في تمام السادسة مساءً، ويبحث حسام البدري المدير الفني للمنتخب عن حسم الفوز والعودة بالنقاط الثلاث أو التعادل على أقل تقدير وبالتالى حسم التأهل لأمم أفريقيا بشكل رسمى، حيث يحتاج الفراعنة لنقطة وحيدة لضمان التأهل.

تصفيات أمم أفريقيا.. مصر فى صدارة المجموعة

ترتيب مجموعة مصر في التصفيات الأفريقية، شهد تربع الفراعنة على عرش الصدارة برصيد 8 نقاط، بعد انتصارين وتعادلين، بينما جاء منتخب جزر القمر فى المرتبة الثانى بنفس الرصيد، فيما احتل منتخب كينيا المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وفى المركز الرابع جاء منتخب توجو برصيد نقطة واحدة.

استقر حسام البدري على الدفع بالعناصر والقوة الضاربة للمنتخب من أجل تحقيق الفوز أمثال محمد صلاح وتريزيجيه والننى وطارق حامد وأحمد حجازى، بينما الوجه الجديد سيكون من نصيب عبدالله جمعة على حساب أيمن أشرف لعدم جاهزيته بنسبة كبيرة، والدفع بمصطفي محمد في الهجوم والذى يؤدي بشكل رائع مع فريقه التركي جالاتا سراي.

تشكيل منتخب مصر

ومن المرجح أن يكون التشكيل المتوقع للمنتخب كالتالي محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ومحمود الونش وأحمد حجازى ومحمد هانى وعبد الله جمعة فى الدفاع، وطارق حامد ومحمد الننى محورىّ إرتكاز وأمامهما محمد مجدى قفشة ومحمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه وفى الهجوم مصطفى محمد ، خاصة بعد سلبية مسحة كورونا التي ظهرت أمس.