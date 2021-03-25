شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلية تحصد برونزية دورى مراكز الشباب للصم للمرة الثانية فى تاريخها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع منتخب الإسماعيلية للصم التغلب على منتخب كفر الشيخ بهدف نظيف، فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بدورى مراكز الشباب للصم فى نسخته الرابعة، والذى تنظمه الوزارة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشئون الوزير "مكتب ذوى القدرات والهمم"، على ملعب مركز شباب المنيا بالغردقة.

وبذلك يقتنص منتخب الإسماعيلية المركز الثالث ويحصد برونزية البطولة للمرة الثانية بعد أن حصل عليها فى النسخة الأولى من البطولة، ويأتى منتخب كفر الشيخ فى المركز الرابع، وفى المركز الخامس منتخب الدقهلية، فيما يأتى فى المركز السادس منتخب الشرقية، وفى المركز السابع يأتى منتخب المنيا، فيما يأتى منتخب القاهرة فى المركز الثامن.

كان منتخب الإسماعيلية قد لعب فى دور الـ16 ضمن المجموعة الثالثة والتى ضمت منتخبات (القاهرة، البحيرة، القليوبية) وأقيمت مبارياتها بمحافظة القاهرة، ثم لعب فى دور الـ8 ضمن المجموعة الثانية والتى ضمت منتخبات (كفر الشيخ، المنيا، الشرقية) وتأهل فى المركز الأول، فيما لعب منتخب كفر الشيخ ضمن المجموعة الأولي والتي ضمت منتخبات (أسيوط، اسوان، الجيزة) وأُقيمت مبارياتها بالبحر الأحمر، ثم لعب فى دور ال8 ضمن المجموعة الثانية والتى ضمت منتخبات (الاسماعيلية، المنيا، الشرقية) وتأهل في المركز الثاني بالمجموعة.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية للبطولة في نفس توقيت نهائي بطولة دوري منتخبات كرة السلة بنات في حفل مجمع للبطولتين بالمركز الأوليمبي بالمعادي يوم الجمعة 26 مارس.

وتم تقسيم الفرق في دور الـ 16 إلي 4 مجموعات ضمت كل مجموعة 4 فرق، حيث ضمت المجموعة الأولي منتخبات (أسيوط، كفر الشيخ، اسوان، الجيزة) وصعد منها منتخبا أسيوط وكفر الشيخ والتي أقيمت بمحافظة البحر الأحمر، وضمت المجموعة الثانية منتخبات (المنيا، الاسكندرية، الغربية، مطروح) وصعد منها منتخبا المنيا والإسكندرية وأقيمت منافساتها بمحافظة المنيا، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات (القاهرة، البحيرة، القليوبية، الإسماعيلية) وصعد منها منتخبا القاهرة والاسماعيلية وأقيمت منافساتها بمحافظة القاهرة، فيما ضمت المجموعة الرابعة منتخبات (الشرقية، الدقهلية، المنوفية، الفيوم) وصعد منها منتخبا الشرقية والدقهلية وأقيمت منافساتها بمحافظة مطروح.

يذكر أن الفرق الـ 16 التي صعدت منها 8 فرق صعدت من الأدوار التمهيدية والتي أقيمت بالإسكندرية، بجانب 8 فرق أخرى أصحاب دور الـ 8 فى النسخة السابقة.