شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب مجموعة مصر فى التصفيات الأفريقية قبل مواجهة كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل المنتخب الوطني تحت القيادة الفنية لحسام البدري، تحدياً جديداً عندما يحل ضيفاً على نظيره الكيني في السادسة مساءً، في إطار الجولة الخامسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2022، ويكفي المنتخب الوطني انتزاع نقطة خارج الديار لضمان التأهل من مجموعته خاصة مع تصدر الفراعنة لمجموعتهم برصيد 8 نقاط.

ترتيب مجموعة مصر في التصفيات الأفريقية، شهد تربع الفراعنة على عرش الصدارة برصيد 8 نقاط، بعد انتصارين وتعادلين، بينما جاء منتخب جزر القمر في المرتبة الثانية بنفس الرصيد، فيما احتل منتخب كينيا المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وفي المركز الرابع جاء منتخب توجو برصيد نقطة واحدة.

واستقر حسام البدري على الدفع بالعناصر والقوة الضاربة للمنتخب من أجل تحقيق الفوز أمثال محمد صلاح و تريزيجيه و النني و طارق حامد و أحمد حجازي، بينما الوجه الجديد سيكون من نصيب عبدالله جمعه على حساب أيمن أشرف لعدم جاهزيته بنسبة كبيرة، والدفع بمصطفي محمد في الهجوم والذى يؤدي بشكل رائع مع فريقه التركي جالاتا سراي.

ومن المرجح أن يكون التشكيل المتوقع للمنتخب كالتالي محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ومحمود الونش وأحمد حجازى ومحمد هانى وعبد الله جمعة فى الدفاع، وطارق حامد ومحمد الننى محورىّ إرتكاز وأمامهما محمد مجدى قفشة ومحمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه وفى الهجوم مصطفى محمد ، خاصة بعد سلبية مسحة كورونا التي ظهرت أمس.