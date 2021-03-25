شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب مجموعة مصر فى التصفيات الأفريقية قبل مواجهة كينيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يدخل المنتخب الوطني تحت القيادة الفنية لحسام البدري، تحدياً جديداً عندما يحل ضيفاً على نظيره الكيني في السادسة مساءً، في إطار الجولة الخامسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2022، ويكفي المنتخب الوطني انتزاع نقطة خارج الديار لضمان التأهل من مجموعته خاصة مع تصدر الفراعنة لمجموعتهم برصيد 8 نقاط.
ترتيب مجموعة مصر في التصفيات الأفريقية، شهد تربع الفراعنة على عرش الصدارة برصيد 8 نقاط، بعد انتصارين وتعادلين، بينما جاء منتخب جزر القمر في المرتبة الثانية بنفس الرصيد، فيما احتل منتخب كينيا المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وفي المركز الرابع جاء منتخب توجو برصيد نقطة واحدة.
ومن المرجح أن يكون التشكيل المتوقع للمنتخب كالتالي محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ومحمود الونش وأحمد حجازى ومحمد هانى وعبد الله جمعة فى الدفاع، وطارق حامد ومحمد الننى محورىّ إرتكاز وأمامهما محمد مجدى قفشة ومحمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه وفى الهجوم مصطفى محمد ، خاصة بعد سلبية مسحة كورونا التي ظهرت أمس.
قاد الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، الفراعنة بسلسلة خالية من الهزائم مع المنتخب الوطنى حتى الآن وقبل استئناف التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم.
البداية كانت بمباراة بتسوانا ونجح المنتخب الوطنى تحت قيادة حسام البدرى فى الفوز بهدف نظيف، قبل أن يتغلب على ليبريا بذت النتيجة، وكان التعادل مع كينيا بهدف لمثله ثم التعادل سلبياً مع جزر القمر سبباً فى توجيه أسهم النقد صوب الجهاز الفنى للمنتخب.
واستعاد الفراعنة توازنهم بالفوز على توجو بهدف نظيف فى مباراة الذهاب، ثم الفوز فى لقاء الإياب خارج الديار بثلاثة أهداف مقابل هدف رغم غياب عناصر مهمة عن المنتخب مصل محمد صلاح ومحمد النني بعد إصابتهما بكورونا قبل تلك المباراة.
وبلغ إجمالى مباريات منتخب مصر مع حسام البدرى 6 مباريات، فاز الفراعنة فى 4 مباريات وتعادلوا فى مباراتين، وسجل لاعبو المنتخب مع البدرى 7 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين فقط.