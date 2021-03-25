شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسافر إلى السودان لمواجهة المريخ بطائرة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادي الأهلي على السفر إلى السودان بطائرة خاصة استعدادا لمواجهة المريخ السوداني يوم 3 أبريل القادم، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وحدد الأهلي يوم 31 مارس الجاري موعدا للسفر إلى السودان لمواجهة المريخ على ملعب الجوهرة الزرقاء، وبالتالي سيكون السفر قبل موعد المباراة بثلاثة أيام، من أجل التكيف على الأجواء الحارة في الأراضي السودانية قبل المواجهة الصعبة ضد الفريق السوداني.

وتخصص إدارة الأهلي طائرة خاصة لكل سفريات النسور الحمر في أدغال إفريقيا خلال النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا، من أجل تخفيف عبء السفر على اللاعبين وعدم إجهادهم بسبب طول المسافات بين مصر والبلدان الإفريقية، وتجنبهم إجراء رحلات ترانزيت في بعض دول القارة السمراء، بحيث يكون السفر إلى البلد المستهدف مباشرة.

ويستمر طاقم الطائرة الخاصة في مرافقة بعثة الأهلي طوال فترة الإقامة في السودان، على أن تعود البعثة الحمراء بعد انتهاء المباراة مباشرة.

ويرغب الأهلي في تحقيق الفوز على الفريق السوداني من أجل حسم بطاقة التأهل إلى دور الثمانية الإفريقي، وضمان الصعود قبل الانتظار إلى الجولة الأخيرة ضد سيمبا التنزاني، حيث يسعى المارد الأحمر إلى الفوز مستغلا تعقد موقف المريخ في الصعود عن المجموعة الأولى بدور المجموعات الإفريقي.