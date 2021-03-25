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شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. عبد الشافى يطمح فى خطف قلوب الزملكاوية مجددا من بوابة الجزائر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يسعى محمد عبد الشافى ظهير أيسر فريق الزمالك إلى خطف قلوب الزملكاوية مجددا من بواية الجزائر، خاصة بعدما دخل دائرة اهتمام المدير الفنى الفرنسى للقلعة البيضاء باتريس كارتيرون من أجل التواجد فى التشكيلة الأساسية لمواجهة مولودية الجزائر، المقرر لها يوم 3 إبريل المقبل، في العاصمة الجزائرية بملعب 5 يوليه، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا.
محمد عبد الشافى نجم يمتلك العديد من الخبرات التى تمكنه من صناعة الفارق للفريق الأبيض فى الجبهة اليسرى، وامكانياته تفرض نفسها على أى قيادة فنية على رأس فريق القلعة البيضاء.
تألق عبد الشافى بشكل ملفت للنظر فى التدريبات الجماعية ووصوله لفورمة جيدة من الناحية البدنية وهو ما أتضح في المران خلال سباق الجري مع زملائه وغيرها من التدريبات البدنية التي يضعها الجهاز الفني بشكل يومي، ليضع شيفو اسمه بقوة ضمن المرشحين للمشاركة في لقاء المولودية خاصة مع امتلاكه خبرات كبيرة يحتاجها الفريق في المباراة المقبلة لضرورة تحقيق الفوز خارج الديار.
و يرصد الخليج 365 لقطات للاعب محمد عبد الشافى فى الصور التالية :