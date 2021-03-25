شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. عبد الشافى يطمح فى خطف قلوب الزملكاوية مجددا من بوابة الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى محمد عبد الشافى ظهير أيسر فريق الزمالك إلى خطف قلوب الزملكاوية مجددا من بواية الجزائر، خاصة بعدما دخل دائرة اهتمام المدير الفنى الفرنسى للقلعة البيضاء باتريس كارتيرون من أجل التواجد فى التشكيلة الأساسية لمواجهة مولودية الجزائر، المقرر لها يوم 3 إبريل المقبل، في العاصمة الجزائرية بملعب 5 يوليه، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا.

محمد عبد الشافى نجم يمتلك العديد من الخبرات التى تمكنه من صناعة الفارق للفريق الأبيض فى الجبهة اليسرى، وامكانياته تفرض نفسها على أى قيادة فنية على رأس فريق القلعة البيضاء.

تألق عبد الشافى بشكل ملفت للنظر فى التدريبات الجماعية ووصوله لفورمة جيدة من الناحية البدنية وهو ما أتضح في المران خلال سباق الجري مع زملائه وغيرها من التدريبات البدنية التي يضعها الجهاز الفني بشكل يومي، ليضع شيفو اسمه بقوة ضمن المرشحين للمشاركة في لقاء المولودية خاصة مع امتلاكه خبرات كبيرة يحتاجها الفريق في المباراة المقبلة لضرورة تحقيق الفوز خارج الديار.

وشهدت قائمة الزمالك لمباراة الترجي التونسي الأخيرة بالجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ظهور محمد عبدالشافي لأول مرة منذ إصابته بكسر فى الترقوة أمام الأهلى فى 22 أغسطس من العام الماضى بالجولة 21 من الدوري الممتاز للموسم الماضي، ليعود وقتها بعد غياب دام 204 أيام وكذلك بعد تعرضه لإصابة فى غضروف الركبة أثناء التدريبات، حيث تعرض عبدالشافي للإصابة بكسر في الترقوة، وكان يقود الزمالك وقتها المدير الفني الحالي باتريس كارتيرون، حيث جاءت عودته أيضا للمباريات مع نفس المدرب .

و يرصد الخليج 365 لقطات للاعب محمد عبد الشافى فى الصور التالية :