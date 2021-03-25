شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يواجه منتخب الإسماعيلية فى أولى وديات الاستعداد للدورى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى مساء اليوم الخميس فريق أسوان بقيادة علاء عبد العال مدرب الفريق، مع نظيره منتخب الإسماعيلية، وذلك فى أولى وديات أبناء الجنوب بمعسكرهم المقام حالياً بمدينة الإسماعيلية، فى إطار استعدادات أسوان خلال فترة التوقف الدولى قبل استئناف مسابقة الدورى العام.

ومن المقرر أن يخوض أسوان ثلاث مباريات ودية خلال معسكره بمدينة الإسماعيلية، حيث تكون المباراة الأولى أمام منتخب الإسماعيلية مساء اليوم الخميس، على أن يلتقى غداً مع وادى دجلة، ويختتم أسوان ودياته بمواجهة الاسماعيلي يوم السبت المقبل.

وفضل الجهاز الفنى لأسوان الخروج فى معسكر خارجى، لتجهيز اللاعبين على نحو أفضل خاصة بعد ضغط المباريات خلال الفترة الماضية، ومن المقرر أن يمنح علاء عبد العال الفرصة للكثير من اللاعبين خلال الوديات للوقوف على مستواهم.

وجدد مجلس إدارة نادى أسوان، برئاسة اللواء أحمد سليمان، الثقة فى الجهاز الفنى للفريق بقيادة علاء عبد العال، رغم الهزيمة الثقيلة التى تلقاها أبناء الجنوب، وأكد مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن تغيير الجهاز الفني فى الوقت الحالي بعد الهزيمة أمر مستبعد تماماً، مشيراً إلى أن العقوبة التى تم توقيعها على اللاعبين بخصم 10 آلاف جنيه على كل لاعب، أمر طبيعى بعد المستوى الذى ظهر عليه الفريق.

وعقد مجدى سبالك، نائب رئيس مجلس إدارة نادى أسوان، اجتماعاً مع لاعبى الفريق الأول لينقل لهم رسالة مجلس الإدارة ولجنة الكرة، مؤكدا أن المجلس قدم كل الدعم للفريق ومنح كل حقوق اللاعبين خلال المرحلة السابقة وينتظر من الجميع تحمل المسئولية وتقدير اسم وجماهير نادى أسوان.

وأضاف نائب رئيس أسوان: "الصورة والحالة التى ظهر عليها الفريق فى المباراة الأخيرة مرفوضة إداريا وجماهيريا، وعليكم تغيير الصورة تماما مع استئناف الدورى وقدراتكم وإمكاناتكم وعمل الجهاز الفنى يسمح بذلك".