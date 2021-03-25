شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى القيعى مهندس الصفقات الأهلاوية يحتفل بعيد ميلاده الـ79 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل، اليوم الخميس، عدلى القيعى مستشار لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى بعيد ميلاده الـ79، لا سيما أنه من مواليد 25 مارس 1942، ويملك القيعى تاريخاً طويلا من العمل الإدارى فى القلعة الحمراء اكتسب خلاله شعبية جارفة بين أوساط الجماهير العاشقة للون الأحمر.

ونظرًا للخبرات الكبيرة لـ"القيعى" فى ملف التعاقدات ومهاراته الرائعة فى التفاوض، وقدرته العالية على حسم الصفقات المميزة والقوية استحق لقب "مهندس الصفقات الأهلاوية".

عدلى القيعى استطاع على مدار سنوات طويلة إبرام العديد من الصفقات للنادى الأهلى تجاوزت الـ100 صفقة سواء فى عهد المجلس الأسبق للنادى برئاسة حسن حمدى أو حتى قبله فى عهد الأسطورة صالح سليم.

نجح القيعي في ضم عدد من نجوم القلعة الحمراء الذين ساهموا في تاريخ الأهلي، ومن أبرز اللاعبين الذين تعاقد معهم القيعي: مجدي طلبة، رضا عبدالعال، إسلام الشاطر، فلافيو، أحمد حسن، أحمد فتحي، محمد عمارة، طاهر الشيخ، أحمد فيليكس، محمد أبو تريكة، عماد النحاس، محمد بركات، شريف عبدالفضيل، محمد ناجي جدو، محمد شوقي، عبد الله السعيد، وليد سليمان، وغيرهم.

وشغل القيعى مناصب عديدة فى القلعة الحمراء حيث تولى منصب مدير تنس الطاولة بالأهلي من عام 1965 إلى عام 1976 كما أسس مجلة النادى الأهلى عام 1974 كأول مجلة رياضية متخصصة تصدر عن نادى فى مصر.

وكان عضو مجلس إدارة النادى الأهلى فى الفترة بين 1975 إلى 1980 ومشرفًا عامًا على النشاط الرياضى فى الفترة بين 1985 إلى 1987 ،ومدير عام النادى الأهلى فى الفترة بين 1993 إلى 1998.

وكذلك كان المتحدث باسم النادى الأهلى فى الفترة بين 1993 إلى 1998 ، كما أنشأ أول إدارة فى مصر للتسويق والاستثمار الرياضي في 2001، كما أصبح هو المسئول عن التعاقدات في الأهلي لفترات طويلة.

وكان مسئولاً عن انتقالات اللاعبين وتطبيق نظام الاحتراف بالنادى الأهلى وكذلك مستشاراً للجنة الكرة بالنادى الأهلى لشئون الاحتراف وانتقالات اللاعبين .