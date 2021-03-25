شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحقق في مشاركة 3 لاعبين ببرنامج مقالب فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو نادي الزمالك، فتح تحقيق سري في حقيقة ظهور 3 لاعبين من الفريق الكروي، في أحد برامج المقالب الشهيرة خلال شهر رمضان المقبل، بعد استغلال الثلاثي حصول الفريق على راحة سلبية بسبب فترة توقف الدوري الحالية، وقامو بالسفر إلى السعودية لتصوير حلقات البرنامج ثم العودة للقاهرة مرة أخري.

وترددت أنباء قوية داخل الزمالك عن قيام الثلاثي أشرف بن شرقي ومحمود عبد الرحيم جنش وأحمد سيد زيزو بالسفر للسعودية، لتصوير حلقات برنامج المقالب بعد الحصول على مقابل مادي كبير، حيث سيشهد هذا البرنامج ظهور مجموعة من نجوم قطبي الكرة المصرية الزمالك والأهلي في نسخته الجديدة بشهر رمضان 2021.

كشف مصدر مطلع بالزمالك، أن سر غضب مسئولي النادي عدم حصول اللاعبين على أذن مسبق لتصوير الحلقات رغم التنبيه على اللاعبين مرارا وتكرارا بضرورة الحصول على أذن كتابي للظهور في أي برنامج تليفزيوني.

وطلب مسئولو نادى الزمالك من جميع لاعبى الفريق الكروى عدم الظهور فى أى برامج ترفيهية خلال شهر رمضان المبارك، دون الحصول على إذن مكتوب من إدارة النادي، مع توجيه تحذير شديد اللهجة للاعبين بفرض عقوبات مغلظة على أى لاعب يظهر فى برنامج تليفزيونى دون إذن مكتوب من إدارة النادى.

ويشهد شهر رمضان العديد من البرامج الترفيهية وبرامج المقالب التى تشهد ظهور عدد من نجوم الكرة المصرية، وعلى رأسهم لاعبو الزمالك والأهلى وغيرهم من الأندية، حيث شهدت السنوات الماضية ظهور أكثر من لاعب فى مثل هذه البرامج.

ويستعد الزمالك لمباراة مولودية الجزائر يوم 3 إبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا، بالعاصمة الجزائرية، حيث يحتاج الأبيض لضرورة تحقيق الفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالى بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراتى الجولتين الخامسة والسادسة أمام الزمالك والترجى ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثانى المجموعة برفقة الترجى الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض فى الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.