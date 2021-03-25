بركات يوضح أزمة قميص صلاح.. ويرد: هل طلب الأهلي عدم إشراك أيمن أشرف أمام كينيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول، إن الجهاز الفني للفراعنة لم يتلق أية اتصالات هاتفية من الأهلي بشأن عدم إشراك أيمن أشرف الظهير الأيسر في مباراة كينيا، كما أوضح قصة قميص محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الكيني في تمام السادسة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وخلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس:، قال بركات: "لن نجازف بأي لاعب غير جاهز بدنيا وفنيا، أيمن أشرف أحد اللاعبين المجتهدين ويتواجد رفقة منتخب مصر منذ فترة طويلة".

وأضاف: "اللاعب يعاني من خشونة في الركبة، مازال يخوض برنامج تأهيلي مع طبيب المنتخب، لكن من الصعب تواجده في مباراة الغد نظرا لعدم جاهزيته".

وتابع: "لن نستطيع الجزم بعدم جاهزيته لمباراة جزر القمر (بالجولة السادسة)، إذا شعر بتحسن فسيتواجد مع الفريق، ولا صحة لما قيل بشأن تلقي حسام البدري (مدرب المنتخب) اتصالات هاتفية من الأهلي لعدم الدفع بأيمن أشرف".

وعن الأزمة وراء عدم ظهور الرعاة على قميص محمد صلاح، أجاب مدير المنتخب: "تسلمنا قمصان جديدة للاعبين قبل فترة وتم الاستعانة بها خلال المعسكر الجاري، لكن المقاسات لم تكن دقيقة واحتاج اللاعبون مقاسات أكبر، بالتالي اضطررنا للاستعانة بقمصان أخرى من المخزن الرئيسي ونظرا لضيق الوقت لم نستطع طباعة الرعاة على كل القمصان".

وأتم: "لم يظهر صلاح بقميص بدون رعاة بمفرده، وكان هناك لاعبين آخرين".

جدير بالذكر أن منتخب مصر يتصدر جدول المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط متساويا مع جزر المقر، بينما يتواجد المنتخب الكيني في المرتبة الثالثة برصيد 3 نقاط يليه توجو بنقطة واحدة.