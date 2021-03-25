أسطورة الترجي يرد.. هل يرحل الهوني للأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف شكري الواعر أسطورة حراسة المرمى في المنتخب التونسي ولاعب الترجي السابق، أن نادي "باب سويقة" لن يفرط في خدمات لاعبه الدولي الليبي حمدو الهوني لصالح الأهلي.

وأضاف الواعر في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" :"الكرة العصرية بيع وشراء، لكن حمدو الهوني مرتاح مع الترجي واللاعب جدد عقده مع النادي".

وتابع :"الهوني لاعب كبير ويستطيع اللعب مع أي فريق، من الصعب أن يفرط الترجي في اللاعب، لكن كل شيء ممكن".

وواصل :"الترجي تلقى العديد من العروض بشأن لاعبيه، لكن النادي غير مستعد في التفريط بأي لاعب وغير مستعد لبيع الهوني بسبب المنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا".

وأنهى :"أرى أندية الترجي وصنداونز والأهلي والوداد هم الأبرز في المنافسة على اللقب الأفريقي خلال هذا الموسم".

وشارك الهوني مع الترجي في الموسم الحالي بواقع 14 مباراة سجل من خلالها ثلاثة أهداف وصنع هدفين حاسمين.