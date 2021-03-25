"الأهلي له الأولوية".. فرج عامر يكشف مستقبل حسام حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، لم يطلب التعاقد مع هداف الفريق السكندري حسام حسن من أجل ضمه في الموسم المقبل.

ورد فرج عامر بسؤاله عن حقيقة طلب محمود الخطيب التعاقد مع حسام حسن، قائلاً :"أقسم بالله لم يحدث، ومحمود الخطيب لم يطلب أي لاعب من سموحة".

وأضاف رئيس سموحة خلال تصريحاته عبر شاشة "الشمس" :"حسام حسن مستمر حتى نهاية الموسم واللاعب لن يذهب للأهلي، اللاعب سينتقل لنادي مصر آخر".

وتابع :"الأهلي له الأولوية في التعاقد مع حسام حسن بشرط تقديم عرضًا يساوي العرض المقدم له".

ويتصدر حسام حسن ترتيب هدافي دوري we المصري برصيد 8 أهداف متفوقًا على كل من يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الزمالك وعمر كمال عبد الواحد لاعب المصري وأحمد سمير لاعب طلائع الجيش حيث يمتلك الثلاثي في رصيدهم سبعة أهداف.

جدير بالذكر أن حسام حسن يتواجد الآن مع المنتخب المصري والذي يستعد لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر في إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.