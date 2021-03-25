تعرف على موعد مباراة مصر وكينيا بالقناة الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

ينتظر عشاق الكرة المصرية مواجهة المنتخب المصري ضد نظيره الكيني في إطار الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

ويحتاج المنتخب المصري إلى نقطة واحدة فقط من أجل الوصول للكاميرون، حيث يتصدر "الفراعنة" الترتيب برصيد 8 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب جزر القمر، في المقابل يأتي المنتخب الكيني في الترتيب الثالث برصيد ثلاث نقاط.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر شاشة "بي إن سبورتس 4" في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة حيث سيبدأ الأستوديو التحليلي في تمام الخامسة والربع بظهور الثلاثي أحمد فؤاد ووائل جمعة وهيثم فاروق، على أن يقوم بالتعليق أحمد الطيب.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات الخميس في السطور التالية:

- تصفيات أمم أفريقيا:

كينيا × جزر القمر .. الموعد 6 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس 4.

جنوب أفريقيا × غانا .. الموعد 6 مساءً .. القناة الناقلة بي إن سبورتس 2.

الجابون × الكونغو الديمقراطية .. الموعد 6 مساءً .. القناة الناقلة بي إن سبورتس 3.

زامبيا × الجزائر .. الموعد 9 مساءً .. القناة الناقلة بي إن سبورتس 3.

ليبيا × تونس .. الموعد 9 مساءً .. القناة الناقلة بي إن سبورتس 4.

- تصفيات كأس العالم بأوروبا:

بلغاريا × سويسرا .. الموعد 7 مساءً .. القناة الناقلة بي إن سبورتس 1.

إنجلترا × سان مارينو .. الموعد 9:45 مساءً .. القناة الناقلة بي إن سبورتس 3.

ألمانيا × أيسلندا .. الموعد 9:45 مساءً .. القناة الناقلة بي إن سبورتس 2.

رومانيا × مقدونيا .. الموعد 9:45 مساءً .. القناة الناقلة بي إن سبورتس 1.

أسبانيا × اليونان .. الموعد 9:45 مساءً .. القناة الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 1.

السويد × جورجيا.. الموعد 9:45 مساءً .. القناة الناقلة بي إن سبورتس 7.

إيطاليا × إيرلندا الشمالية .. الموعد 9:45 مساءً .. القناة الناقلة بي إن سبورتس 2.