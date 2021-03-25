شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بركات يعلن غياب لاعب الأهلي عن تشكيل منتخب مصر أمام كينيا ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد بركات، مدير منتخب مصر الأول، إن الجهاز الفني للفراعنة لا يمكنه المجازفة بأي لاعب مُصاب أو الدفع به في المباريات في حالة عدم اكتمال شفائه.

وأضاف بركات خلال تصريحات تليفزيونية:" النادي الأهلي لم يتواصل مطلقاً مع الجهاز الفني لمنتخب مصر لعدم الدفع بأيمن أشرف، وكل ما يُشاع غير حقيقي".

وأكمل: "أيمن أشرف ليس جاهزاً للمشاركة في تشكيل منتخب مصر خلال مباراة كينيا، ولكن ربما يتم الدفع به في مواجهة جزر القمر اذا تحسنت حالته بعد اصابته بخشونة في الركبة".

ويلعب منتخب مصر الأول أمام نظيره الكيني في نيروبي، مساء اليوم الخميس، بمنافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا 2022، حيث يكفي الفراعنة تحقيق نقطة التعادل من أجل بلوغ الكان المقرر اقامته في الكاميرون.