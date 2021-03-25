شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. أسامة حسنى يساهم فى تتويج الأهلى بطلا لأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن أسامة حسنى، مهاجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، من تسجيل هدف لن ينسى فى مشواره مع الساحرة المستديرة، حينما أحرز الهدف الثانى للفريق الأحمر فى شباك النجم الساحلى بنهائى دورى الأبطال أفريقيا يوم 12 نوفمبر 2005.

افتتح أبو تريكة الأهداف وأضاف أسامة حسنى الهدف الثانى، ثم اختتم الثلاثية محمد بركات، ليتوج الأهلى بطلاً لقارة أفريقيا 2005 على أرضه ووسط جماهيره.

فى 23 أكتوبر 2007 لعب أسامة حسنى مع المنتخب العسكرى الفائز ببطولة كأس العالم العسكرية فى الهند، وأحرز لقب هداف البطولة مناصفة مع عبد الحميد بسيونى برصيد 6 أهداف لكل منهما، كما أنه أحرز مع المنتخب الأول 3 أهداف خلال 11 مباراة لعبها ضمن صفوف الفراعنة.

أعلن النادى الاهلى فى موسم 2010-2011 رحيل أسامة حسنى عن الفريق، وأوضح اللاعب أن سبب رحيله عن الأحمر بسبب عدم مشاركته بصفة مستمرة مع الفريق وكان وقتها يتولى مانويل جوزيه قيادة الاهلى فنيًا، كما أن عقده كان الأقل بين زملائه فى الفريق.

ولعب أسامة فى صفوف مصر المقاصة وحرس الحدود، قبل أن يعلن اعتزال كرة القدم نهائيا فى 30 أكتوبر 2014.

حقق أسامة حسنى مع القلعة الحمراء 22 بطولة متنوعة، فقد حقق ثمانية ألقاب للدورى و3 لكأس مصر ومثلهم لدورى الأبطال الأفريقى وغيرها من البطولات المحلية، وسجل أسامة حسنى 58 هدفا مع الأهلى طوال مشواره مع الفريق الأول.