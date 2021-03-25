شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يبحث عن تذكرة التأهل الرسمي لأمم أفريقيا أمام كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يدخل منتخب مصر في السادسة مساء اليوم مباراة هامة عندما يحل ضيفا على المنتخب الكيني فى الجولة الخامسة من التصفيات الافريقية المؤهلة لأمم افريقيا 2022، ويبحث حسام البدري المدير الفني للمنتخب عن حسم الفوز والعودة بالنقاط الثلاث أو التعادل على أقل تقدير وبالتالى حسم التأهل لأمم افريقيا بشكل رسمى حيث يحتاج الفراعنة لنقطة وحيدة لضمان التأهل.

واستقر حسام البدري على الدفع بالعناصر و القوة الضاربة للمنتخب من أجل تحقيق الفوز أمثال محمد صلاح و تريزيجيه و النني و طارق حامد و أحمد حجازي ، بينما الوجه الجديد سيكون من نصيب عبدالله جمعه على حساب أيمن أشرف لعدم جاهزيته بنسبة كبيرة، والدفع بمصطفي محمد في الهجوم والذى يؤدي بشكل رائع مع فريقه التركي جالاتا سراي.

ومن المرجح أن يكون التشكيل المتوقع للمنتخب كالتالي محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ومحمود الونش وأحمد حجازى ومحمد هانى وعبد الله جمعة فى الدفاع، وطارق حامد ومحمد الننى محورىّ إرتكاز وأمامهما محمد مجدى قفشة ومحمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه وفى الهجوم مصطفى محمد ، خاصة بعد سلبية مسحة كورونا التي ظهرت أمس.

وطلب حسام البدري خلال المحاضرات الأخيرة التركيز في المباراة لتعويض التعادل بين الفريقين 1 / 1 في الجولة الأولي للمنتخب التي أقيمت بالإسكندرية ، والرد بتحقيق النقاط الثلاث ، للتأكيد على قوة المنتخب المصري ، وتصدره للمجموعة التي يحتل حاليا فيها المركز الثاني برصيد 8 نقاط، بفارق الأهداف عن جزر القمر، فيما يحل منتخب كينيا ثالثًا برصيد 3 نقاط، ويأتى منتخب توجو رابعًا بنقطة واحدة.

كما استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر على العودة مباشرة بعد مباراة كينيا على متن الطائرة الخاصة التي نقلت الفريق من القاهرة ، وذلك استعدادًا للمباراة القادمة أمام جزر القمر المقرر لها 29 ديسمبر في الجولة السادسة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

في المقابل يدخل المنتخب الكيني مباراته أمام مصر باحثا عن الفوز لضمان فرصه في التأهل لأمم أفريقيا خاصة أن أي نتيجة غير الفوز تخرجه رسميا من المنافسة على التأهل لأمم أفريقيا التي يتأهل لها رسميا في حالة التعادل أو الخسارة لمنتخبي مصر و جزر القمر.