شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الزمالك السابق: قادرون على تخطي عقبة مولودية الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عز صليب، نجم الزمالك الأسبق، قدرة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء على تخطي عقبة مولودية في الجزائر في بطولة دوري أبطال افريقيا.

ويلتقي الزمالك مع مولودية الجزائر، 3 إبريل المقبل، في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وقال عز صليب، في تصريحات تليفزيونية: «الزمالك قادر على تخطي عقبة مولودية الجزائر«، مؤكدًا :»الزمالك يمتلك لاعبين على مستوى عال من الكفاءة الفنية».

وأضاف: «يجب على لاعبي الزمالك، يموتوا نفسهم في مباراتي مولودية الجزائر وتونجيت السنغالي، بصرف النظر عن نتيجة مباراة المولودية والترجي في الجولة الأخيرة».

وأشار :«كنت بلعب في الزمالك في جيل عفت نصار ونبيل محمود، ولكني لم استمر في الملاعب طويلاً»، مشيرًا :«جيلنا كان به مواهب أكثر من الجيل الحالي».