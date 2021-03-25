شكرا لقرائتكم خبر عن ‏14 هدفًا سجلهم محمد صلاح مع منتخب مصر في أدغال أفريقيا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دائماً ما كان هو الحل الأمثل لتدوين المنتخب المصري الانتصارات الخارجية على أرض منافسيه في القارة الأفريقية، بأهداف حاسمة لا يسجلها إلا محمد صلاح.

نجم ليفربول الانجليزي يعود من جديد لتمثيل المنتخب المصري عقب غياب دام 628 يوماً، خلال مباراة أحفاد الفراعنة أمام كينيا، مساء اليوم في نيروبي.

صولات وجولات لمحمد صلاح في ملاعب أفريقيا خلال مسيرته الدولية مع منتخب مصر، إذ أحرز 14 هدفاً خلال المباريات الرسمية التي أقيمت خارج حدود مصر، بخلاف المواجهات الودية.

من المفارقات أن محمد صلاح سجل أول هدف خارج حدود مصر في مشواره بمرمى كينيا منافس الفراعنة اليوم، ولكن في لقاء ودي وليس رسمي جمع المنتخبين في 2012 وحسمه الفراعنة بخماسية.

باكورة أهداف المباريات الرسمية لمحمد صلاح مع منتخب مصر خارج حدود الوطن كانت في مرمى غينيا مع صافرة نهاية لقاء الجولة الثانية من تصفيات مونديال 2014 وحقق به انتصاراً ثميناً خارج الحدود لمنتخب بلاده.

عاد صلاح خلال مشوار مصر بتلك التصفيات لتسجيل رباعية خارج الحدود، بـ«هاتريك» في شباك زيمبابوي هو الوحيد له في مسيرته الدولية، وهدف فوز في شباك موزمبيق بملعبه، موقعاً على التسجيل في مرمى المنتخبات الثلاثة المنافسة لمصر على ملعبها.

تصفيات أمم أفريقيا 2015 تشهد على هدفين في ملعب الخصوم لمحمد صلاح، بواقع هدفاً في شباك بوتسوانا واّخر في مرمى منتخب تونس.

ويسجل صلاح هدفاً في مرمى منتخب تشاد بملعبه في خماسية الفراعنة بتصفيات الكان نسخة 2017، قبل أن يسجل هدفاً وزنه ذهب مع صافرة نهاية مباراة منتخبنا القومي أمام نيجيريا وسط أنصار النسور الخضراء مانحاً تعادلاً ثميناً لأبناء هيكتور كوبر، ويعود لتسجيل هدفين في مرمى منتخب تنزانيا بدار السلام ليؤكد رسمياً على عودة الفراعنة لنهائيات أمم أفريقيا.

محمد صلاح أعاد المنتخب المصري للمباراة من جديد خلال مواجهة الكونغو بملعب الأخير في باكورة مشوار الفراعنة بمجموعة تصفيات مونديال روسيا 2018 مسجلاً هدف التعادل برأسية مميزة.

وفي الجابون عام 2017، يتلألأ نجم محمد صلاح بزيارة شباك كل من غانا وبوكرينا فاسو بمشوار المنتخب المصري في كأس الأمم.