شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر عودة حمزة المثلوثي للقاهرة يهدد وجوده بتشكيل الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود التونسي حمزة المثلوثي ظهير أيمن فريق الزمالك، إلى القاهرة اليوم الخميس، للمشاركة في التدريبات الجماعية المقبلة لفريقه، بعد عودته قادما من بلاده، عقب قضاء إجازه قصيرة هناك، وتسببت ظروف الطيران في تأخر عودة اللاعب لمصر، حيث كان من المفترض أن يتواجد في التدريبات منذ الاثنين الماضي.

وتسبب تأخر عودة حمزة المثلوثي في تهديد وجوده ضمن التشكيلة الأساسية للزمالك في مباراة مولودية الجزائر المقبلة، تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي، الذى لا يزال في حاجة لمزيد من الوقت للتعرف على إمكانيات المثلوثي الفنية داخل المستطيل الأخضر بعد مشاهدته في مقاطع فيديو لمباريات الزمالك الأخيرة لكن المدرب الفرنسي لن يعتمد عليه بالتشكيلة الأساسية لحين معرفة إمكانياته بشكل أكبر ومشاهدته في المباريات الودية القادمة.

وكان كارتيرون ينوي إشراك المثلوثي في مباراة سيراميكا غدا ولكن تأخر وصوله للقاهرة يجعله غير جاهز من الناحية البدنية للتواجد في ودية سيراميكا، وبالتالي سيكون من الصعب الاعتماد عليه في مباراة مولودية الجزائر يوم 3 إبريل المقبل ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الزمالك لمباراة مولودية الجزائر يوم 3 إبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا، بالعاصمة الجزائرية، حيث يحتاج الأبيض لضرورة تحقيق الفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالى بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراتى الجولتين الخامسة والسادسة أمام الزمالك والترجى ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثانى المجموعة برفقة الترجى الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض فى الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.