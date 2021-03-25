صورة محمد صلاح تكشف تواضعه في تدريبات منتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة - نشر موقع سكاي نيوز ، موضوع حول استحواذ صورة لنجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح على إعجاب كبير من جانب الجماهير، حيث ظهر في معسكر "الفراعنة" في كينيا وهو يتولى بنفسه مهمة نقل الكرات من غرفة الملابس إلى الملعب.

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وحققت صورة محمد صلاح وهو يحمل سلة كرات عملاقة

على ظهره، إشادات كبيرة من جماهير الكرة في مصر، فضلا عن ترحيب المراقبين والمحللين الذين اعتبروها بداية لعودة صلاح إلى التألق مع المنتخب بعد فترة غياب طويلة تخللتها مشاكل مع اتحاد كرة القدم، بشأن أمور تسويقية بين نجم ليفربول ومسؤولين سابقين في الاتحاد.

ويستعد منتخب مصر للقاء نظيره الكيني، الخميس، في المواجهة قبل الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية المقررة في الكاميرون العام المقبل.

ونالت صورة صلاح وهو يحمل سلة كرات عملاقة

على ظهره، إشادات كبيرة من جماهير الكرة في مصر، فضلا عن ترحيب المراقبين والمحللين الذين اعتبروها بداية لعودة صلاح إلى التألق مع المنتخب بعد فترة غياب طويلة تخللتها مشاكل مع اتحاد كرة القدم، بشأن أمور تسويقية بين نجم ليفربول ومسؤولين سابقين في الاتحاد.

وغاب صلاح عن المشاركة في المباريات الرسمية لمنتخب مصر منذ السادس من يوليو عام 2019، وتحديدا منذ لقاء "الفراعنة" أمام جنوب إفريقيا في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر وودعتها من ثمن النهائي.