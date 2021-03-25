شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكتفى بودية شبابه خلال التوقف الدولى بسبب غياب 16 لاعبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتفى الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني بخوض مباراة ودية ضد شبابه اليوم الخميس خلال فترة توقف الدوري لظروف الأجندة الدولية وخوض منتخب مصر مباراتيه ضد كينيا وجزر القمر بالتصفيات الإفريقية، بسبب قلة اللاعبين المتاحين أمام الجهاز الفني، وخشية من تعرض أحد اللاعبين الحاليين للإصابة.

وصعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 12 لاعبًا من قطاع الناشئين بالنادي، للمشاركة في تدريبات الفريق التي أقيمت عصر الثلاثاء على ملعب التتش.

وجاء قرار تصعيد عدد كبير من قطاع الناشئين بسبب انضمام عدد كبير من لاعبي الفريق الأول إلى المنتخبات الوطنية، وفقًا للأجندة الدولية خلال الفترة الحالية.

وشارك أحمد طارق سليمان وحمزة علاء في تدريبات الحراس مع علي لطفي، تحت إشراف يانكون ميشيل.

واللاعبون الذين تم تصعيدهم هم: محمد حسام ميدو، ومصطفى إلياس، ومحمد أشرف، وأحمد أشرف، وأحمد سيد عبد النبي، ووليد مصطفى، وحسون محمد، وعمر رزق، وأحمد الشامي، وأحمد سيد غريب، وأحمد نبيل كوكا.