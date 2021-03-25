شكرا لقرائتكم خبر عن هل يكون عمر مرموش مفاجأة الأهلى فى الانتقالات الصيفية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو النادى الأهلى فكرة التعاقد مع المصرى عمر مرموش لاعب فريق سانت باولي الألماني المعار من فولفسبورج الألمانى في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبدأ مسئولو الأهلى في البحث عن لاعبين لتدعيم الفريق في الموسم المقبل بأوامر من الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، والذى طلب تدعيم الجناح الأيمن والهجوم بعد معاناة الفريق من إهدار العديد من الفرص السهلة أمام المرمى، وكانت أبرزها ما حدث أمام فيتا كلوب في القاهرة.

نجح عمر مرموش في المساهمة بشكل كبير في إبعاد فريقه عن مناطق الهبوط مطلع العام الجاري، ويحتل فريقه حاليا المركز الـ11 في الدوري وهو أحد المراكز الدافئة في سلم الترتيب.

ولعب عمر مرموش صاحب الـ22 عاما، 13 مباراة مع فريقه هذا الموسم سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفا بعدد دقائق لعبه 1021، وهو ما لفت انتباه مسئولى الأهلى، خاصة فى ظل صغر سنه واحترافيته.

جدير بالذكر أن مرموش الذي سبق له اللعب في وادي دجلة، انتقل من ناديه فولسفبورج من أجل الحصول على المشاركة أكثر في المباريات بعدما تواجد على مقاعد البدلاء في معظم مباريات الموسم الماضي حيث لم يشارك سوى في 6 مباريات فقط.

ويحلم مرموش بالحصول على فرصة تمثيل المنتخب الوطني الأوليمبي خلال أولمبياد طوكيو المقبل تحت قيادة المدير الفني للمنتخب شوقي غريب الذي أكد في أكثر من مناسبة إنه يتابع اللاعب بقوة وقد ينضم لصفوف الفراعنة ولكن بشرط أن يشارك في المباريات بصفة منتظمة.