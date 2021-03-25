شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يستضيف بلدية المحلة اليوم بالجولة الثامنة عشر على قمة بحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم مباريات الجولة الثامنة عشر للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى فعلى ستاد برج العرب الفرعى يستضيف فاركو صاحب الصدارة برصيد 36 نقطة الوصيف بلدية المحلة صاحب الـ34 نقطة فى مواجهة من العيار الثقيل فالفائز مولود والخاسر مفقود لذا فقد حرص المديران الفنييان على شحذ الهمم واختيار أفضل اللاعبين من أجل تحقيق الثلاث نقاط .

وفى إطار مباريات نفس المجموعة يستضيف الرجاء صاحب المركز التاسع برصيد 20 نقطة مع المنصورة صاحب المركز السابع برصيد 23 نقطة فى لقاء الهروب من القاع وتأمين الموقف مبكرا فى ظل المنافسة المحتدمة فى قاع الجدول ، وعلى ستاد هرماس رضوان يستضيف بنى عبيد متذيل المجموعة مع الأوليمبى صاحب المركز الخامس برصيد 27 نقطة فى لقاء سهل لأبناء أحمد سارى الساعين نحو العودة لأجواء المنافسة من جديد بعد النتائج السلبية فى المباراتين الأخيرتين .

وفى ديربى كفر الشيخ يلتقى بيلا مع كفر الشيخ فى لقاء متكافئ يبحث فيه الفريقان عن الثلاث نقاط خاصة الأخير الذى أجرى تغييرا فى الجهاز الفنى بالإطاحة بعبد الفتاح عبد الرازق وتعيين أحمد عاشور المدير الفنى السابق لفاركو ، كما يلتقى سبورتنج مفاجأة المجموعة صاحب المركز الثامن برصيد 22 نقطة مع دكرنس صاحب المركز السادس برصيد 23 نقطة فى لقاء صعب للطرفين .

كما يستضيف أبو قير للأسمدة صاحب المركز الرابع برصيد 27 نقطة نظيره دمنهور صاحب المركز الحادى عشر برصيد 19 نقطة ، كما يلتقى الحمام مع حرس الحدود ، ومالية كفر الزيات مع الجزيرة المطروحى .