شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسام ميدو: كان يجب استبعاد جنش من الزمالك نهائيا لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شن أحمد حسام ميدو، هجوما على محمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد تصريحاته بأن محمد الشناوي، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هو الأفضل في مصر خلال الفترة الأخيرة، بسبب المستويات التي يقدمها اللاعب رفقة القلعة الحمراء ومنتخب مصر، خلال الفترة الأخيرة.

وقال «ميدو» خلال تصريحاته التلفزيونية: «كان يجب استبعاد جنش نهائيا من الزمالك عقب تصريحاته عن أفضلية الشناوي، حارس الأهلي، عن أي حارس آخر في مصر قبل يوم واحد فقط من مباراة هامة للزمالك، حتي لو الكلام ده حقيقي».

وأضاف: «كان لا يجب على جنش التصريح بأن محمد الشناوي الأفضل، خاصة وأن الفريق كان مقبل على مباراة هامة للغاية، جنش أعرفه جيدا فأنا كنت متواجد في أثناء مجئيه إلى نادي الزمالك من نادي الأوليمبي السكندري، لكن التصريحات لم تكن في وقتها المناسب».