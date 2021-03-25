شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مصر أمام كينيا في أمم أفريقيا.. محمد صلاح يقود الفراعنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطنى، على التشكيل الذي يخوض به مواجهة مضيفه الكيني، مساء غد الخميس، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وسيدفع البدري، بالنجم العملاق محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه من اليمين محمد هاني وأحمد حجازي ومحمود الونش، أما الجبهة اليسرى فيفاضل فيها بين أيمن أشرف، إذا تعافى تماما من إصابته بخشونة في الركبة، وأحمد أيمن منصور.

وفي وسط الملعب، سيتواجد طارق حامد ومحمد مجدي أفشة، ويبقى اللاعب الثالث مصدر حيرة البدري، حيث يفاضل بين عمرو السولية ومحمد النني.وسيشارك مصطفى محمد أساسيًا كرأس حربة، وخلفه على اليسار محمود تريزيجيه، وعلى اليمين محمد صلاح.

ترتيب مصر في المجموعة بتصفيات أمم أفريقيا قبل مباراة كينيا

منتخب مصر يواجه نظيره الكيني الخميس 25/3/2021، ضمن المواجهة قبل الأخيرة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية المؤهلة للنهائيات المقرر إقامتها في الكاميرون هذا العام.

وقبل لقاء الخميس، منتخب مصر يتصدر مجموعته برصيد 8 نقاط، وبفارق هدف وحيد عن منتخب جزر القمر الذي يملك نفس الرصيد الفراعنة، ويأتي في المرتبة الثالثة منتخب كينيا برصيد 3 نقاط، ويتذيل منتخب توجو المجموعة بنقطة واحدة.

وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم مرانه الأخير في نيروبي تحت قيادة المدير الفني حسام البدري، على ملعب استاد القاهرة الدولي استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر في الجولتين الخامسة والسادسة لتصفيات أمم أفريقيا الكاميرون 2022.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الأول قد قرر استدعاء عبدالله جمعة لاعب الزمالك لمعسكر الفريق والانضمام إلى قائمة البعثة التي تطير إلى العاصمة الكينية نيروبي غدا، بدلا من أحمد أبوالفتوح الذي تم استبعاده من المنتخب بسبب نزلة برد وارتفاع في درجة الحرارة.