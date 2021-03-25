شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يجرب بدلاء الزمالك أمام الناشئين بعد اعتذار سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوي الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، الاعتماد على عدد من البدلاء في مباراة الناشئين الودية المقرر لها السابعة مساء غد الجمعة، في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة، بعد اعتذار فريق سيراميكا عن خوض اللقاء، ليفضل الجهاز الفني خوض المباراة مع فريق الناشئين في إطار سياسة متابعة الناشئين المتميزين، وتصعيدهم للفريق الأول في الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمباراة مولودية الجزائر يوم 3 إبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا، بالعاصمة الجزائرية، حيث يحتاج الأبيض لضرورة تحقيق الفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالى بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراتى الجولتين الخامسة والسادسة أمام الزمالك والترجى ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثانى المجموعة برفقة الترجى الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض فى الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.

من المنتظر مشاركة محمد أبو جبل في حراسة مرمي الزمالك أمام سيراميكا اليوم بعد غيابه عن التشكيلة الأساسية للمباريات الأخيرة، كما سيظهر محمد عبد الشافي العائد للتدريبات مؤخرا بعد فترة طويلة بسبب الإصابة، لكن أصبح جاهز فنيا وبدنيا للمشاركة بالمباريات، وكذلك سيشارك محمود علاء الذي ينوي كارتيرون الاعتماد عليه بشكل أساسي في مباراة المولودية لقيادة الدفاع بجوار محمود الونش، وسيلعب أيضا عدد من العناصر البعيدة عن المشاركة أمثال محمد أشرف روقا ومحمود عبد العزيز ومروان حمدي.