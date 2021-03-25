شكرا لقرائتكم خبر عن هل يرحل ديانج على طريقة إيفونا من الأهلي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى المالي أليو ديانج عددا من العروض الفترة الأخيرة، ورغم ثقة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني على خدمات لاعب الوسط بشكل كبير إلا أن رحيل ديانج عن القلعة الحمراء بات وشيكا، على طريقة ماليك إيفونا مهاجم الأهلي السابق.

وكان المهاجم الجابونى ماليك إيفونا قد خاض موسم 2015 – 2016، مع المارد الأحمر، خاض خلاله 24 مباراة فى جميع المسابقات، وسجل 12 هدفا، قبل أن يرحل إلى تانجين تيدا الصينى ومؤخراً انضم للصفاقسى التونسى وشارك في 15 دقيقة فقط ليتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبى.

ويبحث الأهلى بيع ديانج في الصيف من أجل الاستفادة من قيمة بيعه ماليا في ظل ترحيب موسيماني بالاستغناء عنه، لاعتماد على الثنائي عمرو السولية وحمدي فتحي، ومعهما الصاعد أكرم توفيق، وإمكانية الاعتماد على أفشة في خط الوسط.

وتمثل القيمة المادية من بيع ديانج عاملا مؤثرا في قرار الأهلى بالاستغناء عن اللاعب المالي، خاصة في ظل وجود البدائل المناسبة لطريقة لعب موسيماني في خط وسط الأهلى.

وفي صيف 2019، تعاقد الأهلى مع ديانج بعقد يمتد لخمسة مواسم، حيث إن ديانج البالغ من العمر 23 عاما، يشغل مركز لاعب الوسط المدافع، ويعد أحد لاعبي منتخب مالي الأول والأولمبي، وانضم لصفوف مولودية الجزائر ليصبح محط أنظار العديد من الفرق إلا أن رغبة اللاعب والمفاوضات الجادة حسمت الصفقة لصالح الأهلي لمدة 5 مواسم قبل موسمين.