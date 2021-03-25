"معاملة سيئة وإرهاب معنوي".. لاعب النجوم يوجه رسالة لوزير الرياضة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال أيمن غباشي، لاعب فريق النجوم، إنه يلعب في النادي منذ 12 وخرج منه للاحتراف بدولة جبل طارق؛ إذ سجل 14 هدفًا خلال 24 مباراة قبل أن يُعيده النجوم مرة أخرى.

وأضاف غباشي، خلال مداخلة ببرنامج الماتش:"تم إجباري على العودة وقيدي بقائمة الانتظار موسم 2018/2019، واللاعبون المصابون في النادي لايتم علاجهم، أقسم بالله أنا وزملائي أكلنا من الزمالك فلايوجد احترام لنا بمكان السكن غير جيد والتغذية كانت سيئة ولا أُبالغ في حديثي".

وتابع لاعب النجوم:"لم نحصل على مستحقاتنا المالية فمازال لديّ 3 أشهر لم أحصل عليهم فصعدت لمحمد الطويلة، رئيس النادي وأخبرته أنني سأترك للنادي شهراً وأحصل على الباقي فعليّ مسؤوليات قال لي (متقوليش التزم قولي ساعدني فقلتله ساعدني ولكن لاحياة لمن تنادي)".

وأتم غباشي:"أناشد وزير الرياضة بتعرضي لإرهاب معنوي ونفسي وأنا ذاهب لمكان عملي ويتم إخباري أنني سأتوقف عن لعب الكرة".