رئيس جهاز كرة اليد بالزمالك: نريد التتويج بالكأس عن الموسم الماضي لا الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال حمادة عبد الباري، رئيس جهاز كرة اليد بالزمالك، إن ناديه لم يصله بصورة رسمية المقترحات التي نُشرت عن اتحاد اليد بشأن إنهاء الموسم بتتويج فريقه بالدوري والأهلي بالكأس.

وأضاف عبدالباري، خلال تصريحات ببرنامج الماتش:"القرار لم يصلنا رسمياً وحين يصلنا هناك إدارة ستحدد معنا الموقف، ولكن الأمر بالنسبة لنا ليس قائمة جديدة أو قديمة ففي أخر مباراة لي أمام الأهلي بالقائمة الجديدة فزت عليه مثلاً، ما يمثل لي أهمية هو الحق؛ فهناك أندية صعدت وأندية هبطت حين قلت قائمة قديمة فأنا لعبت الموسم الماضي بالقائمة القديمة ولكن أنا طالبت باللعب بالقائمة القديمة لأنه حق لجميع الأندية التي لعبت قبل كورونا".

وتابع الباري، رئيس جهاز كرة اليد بالزمالك:"الوحيد الذي ممكن أن يُضر هو نادي الجيش فهو منافس على الدوري والكأس وكذلك نادي المعادي وصل نصف نهائي الكأس، المشكة ليست أهلي وزمالك فعلى سبيل المثال أريد أن أكون بطلًا للكأس وليس للدوري وفقاً للمقترحات لأنني سأُشارك في أبطال الدوري لكوني حاصلاً على لقب الدوري 3 سنوات متتالية فعدم تتويجنا سيتيح الفرصة لأندية أخرى تُشارك لكن في حالة تتويجنا بالكأس سنشارك في بطولة أبطال الكؤوس بجانب الأهلي لأنه حامل اللقب، وهذا من أجل المصلحة العامة".

وأتم رئيس جهاز كرة اليد بالزمالك: "صرفنا مليوني جنيه من مستحقات لاعبي اليد المتأخرة منذ أسبوع، إبراهيم عبد الله، عضو اللجنة التي تدير النادي قام بدور كبير في تلك الأزمة، ولا صحة لما تردد عن قوله للاعبين من يريد الرحيل فليرحل".