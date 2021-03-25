شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة الزمالك والفنان محمد منير تنتهي بـ«موت الملك» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - «الملك الحقيقي ليس صائدًا للمجد، المعجب المخلص هو الملك الحقيقي»، هكذا كان رد الحساب الرسمي لنادي الزمالك على إعلان محمد منير تشجيعه للنادي الأهلي، وإمضائه على التي شيرت الأحمر.

ونشر الحساب الرسمي لفريق الزمالك صورة للعبة الشطرنج، وهي تشير إلى موت الملك، اللقب الذي اشتهر به المطرب الكبير محمد منير في الوسط الغنائي منذ بدايته وحتى تألقه على عالم الغناء.

وكان إعلان نجم الغناء المصري محمد منير الملقب بـ«الملك» تشجيع فريق النادي الأهلي لكرة القدم، بعد أن كان من أبرز مشجعي فريق الزمالك، سببا لهجوم العديد من صفحات جماهير الزمالك على «الملك» محمد منير.

جانب من أزمة محمد منير ونادي الزمالك

وقال منير في تصريحات تليفزيونية: «كنت مشجعا لنادي الزمالك وفي الفترة الأخيرة أحب لاعبي الأهلي». وأعلن الفنان محمد منير أنه لم يعد من مشجعي نادي الزمالك، وأنه أصبح مساندا للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة.

صورة من حساب نادي الزمالك

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلى على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان محمد منير خلال توقيعه على قميص النادي الأهلي، ليؤكد تشجيعه للنادي.