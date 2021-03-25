أخبار الزمالك.. كشف طبي يحدد موقف أحمد فتوح من التدريبات الجماعية

شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك.. كشف طبي يحدد موقف أحمد فتوح من التدريبات الجماعية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لكشف طبي اليوم الخميس لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية.
وكان أحمد فتوح استبعد من قائمة منتخب مصر الأول لمباراتي كينيا وجزر القُمر بعد تعرضه لنزلة برد قوية، أبعدته عن التدريبات خلال الأيام الماضية.
وقال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك، استقرت الحالة الصحية لأحمد فتوح خلال الساعات الماضية، على أن يخضع لكشف طبي اليوم يحدد موقفه من العودة للتدريبات.
ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر 3 أبريل القادم، ضمن مباريات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
وكان أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خضع لمسحة طبية جديدة للاطمئنان على حالته الطبية بعد استبعاده من صفوف المنتخب الأول بسبب نزلة برد.
وأثبتت المسحة الطبية التي خضع لها الظهير الأيسر الدولي سلبيتها، وذلك بعد سلبية مسحتين خضع لهما قبل مغادرة معسكر المنتخب الأول.
ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر 3 أبريل القادم، ضمن مباريات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا وتطير بعثة الفريق إلى الجزائر يوم 31 من مارس الجاري.
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