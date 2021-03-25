شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك.. كشف طبي يحدد موقف أحمد فتوح من التدريبات الجماعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لكشف طبي اليوم الخميس لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية.

وكان أحمد فتوح استبعد من قائمة منتخب مصر الأول لمباراتي كينيا وجزر القُمر بعد تعرضه لنزلة برد قوية، أبعدته عن التدريبات خلال الأيام الماضية.

وقال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك، استقرت الحالة الصحية لأحمد فتوح خلال الساعات الماضية، على أن يخضع لكشف طبي اليوم يحدد موقفه من العودة للتدريبات.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر 3 أبريل القادم، ضمن مباريات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وكان أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خضع لمسحة طبية جديدة للاطمئنان على حالته الطبية بعد استبعاده من صفوف المنتخب الأول بسبب نزلة برد.

وأثبتت المسحة الطبية التي خضع لها الظهير الأيسر الدولي سلبيتها، وذلك بعد سلبية مسحتين خضع لهما قبل مغادرة معسكر المنتخب الأول.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر 3 أبريل القادم، ضمن مباريات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا وتطير بعثة الفريق إلى الجزائر يوم 31 من مارس الجاري.