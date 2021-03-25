شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر وكينيا في تصفيات أمم أفريقيا والقنوات الناقلة وترتيب الفريقين بالمجموعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام اليوم مباراة مصر وكينيا في تصفيات أمم أفريقيا ملعب موي في كينيا وذلك في الجولة الخامسة لدوري المجموعات، حيث لعب منتخب مصر أربع مباريات قبل هذه المباراة حققت الفوز في مبارتين وتعادل في اثنين أيضا ليحتل المركز الاول في المجموعة برصيد 8 نقاط، وبنفس العدد من المباريات لم يحقق الفريق الكيني أي فوز ولكنه حقق ثلاث تعادلات وخسارة وحيدة ليحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد ثلاث نقاط.

المباراة ستقام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة بين سبورت beIN Sports HD 4 وتسبق هذه المباراة مباراة أخرى في نفس مجموعة مصر وهى مباراة جزر القمر وتوجو في الساعة الثالثة عصرا، حيث تحتل جزر القمر المركز الثاني خلف مصر المتصدرة بفارق هدف واحد فقط حيث تملك جزر القمر نفس رصيد مصر من النقاط , بينما تتذيل توجو قاع المجموعة بتعادل وحيد وثلاث هزائم ليكون رصيدها نقطة واحدة.

وفيما يلي جدول ترتيب مجموعة مصر في تصفيات امم افريفيا 2022 موضحا فيه عدد المباريات وعدد مرات الفوز والتعادل والخسارة وما له وما عليه من الاهداف والفرق بينهما وعدد النقاط لكل فريق.