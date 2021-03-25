شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يظهر العين الحمرا لنجوم الإسماعيلى فى بداية رحلة الإنقاذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر إيهاب جلال المدير الفنى الجديد للإسماعيلى لاعبيه من الاستهتار بالتدريبات أو التراخى في تنفيذ تعليماته، خلال اجتماعه معهم بحضور الجهاز المعاون بالكامل، حيث أكد إيهاب جلال لجميع اللاعبين أن معيار العدالة هو الوحيد الذي سيعمل به الجهاز الفني ،منوها إلى أن المردود الذى يقدمه كل لاعب فى المران سيترتب على أساسه المشاركة ضمن صفوف الفريق ، وطالب مدرب الدراويش من لاعبيه بضرورة التركيز في التدريبات واستيعاب أفكاره سريعا، من أجل تحقيق الأهداف المخطط لها ، مشدداً على أن المقصرين لن يكون لهم مكان فى تشكيل الدراويش.

وشدد مدرب الإسماعيلى الجديد على أنه ينتظر من جميع اللاعبين بذل أقصى ما لديهم من أجل تحقيق الفوز في المباريات المقبلة في الدوري وإعادة البسمة للجماهير مع تحسين ترتيب الفريق بجدول المسابقة ، كما أكد إيهاب جلال على أهمية التزام جميع اللاعبين بالتعليمات الموضوعة ، مشددا على أنه لايوجد مكان بالفريق لأي لاعب يثبت تهاونه فى حق ناديه.

وأعتبر جلال أن قيمة وجماهيرية الإسماعيلى ، أمر يؤكد على أن المسئولية كبيرة وتحتاج من الجميع تقديم أفضل مالديهم والتركيز على حصد الانتصارات.

في نفس السياق ، اتفق الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلى مع نظيره بنادى أسوان على خوض ودية بين الفريقين السبت المقبل خلال فترة التوقف الدولى. وكان الإسماعيلى قد خاض ودية مساء الاثنين أمام الإنتاج الحربى والتى انتهت بخسارة الفريق بهدف دون رد ، ويتطلع جهاز الدراويش الجديد تحت قيادة إيهاب جلال للإستفادة بالشكل الأمثل من التوقف الدولى بهدف إصلاح الأخطاء والعمل على استيعاب الخطط الفنية والتكتيكية.

وعلى نفس الوتيرة قرر إيهاب جلال إقامة تدريبات الدراويش على فترتين بحيث يقام مران صباحى فى السابعة صباحا وآخر مسائى عند الساعة السابعة.

ويستعد فريق الإسماعيلى الاستعداد لمواجهة سيراميكا المقرر لها 3 أبريل المقبل على استاد الإسماعيلية بالجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز

ويسعى جهاز الدراويش من خلال التدريبات على فترتين لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين بجانب العمل على استيعابهم للخطط الفنية المراد تطبيقها خلال المنافسات الرسمية.

وكان مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان قد نجح فى إسناد المهمة إلى المدرب الخبير فى الدورى المصرى والمصنف ضمن الأفضل فى مصر سعيا لتصحيح المسار.