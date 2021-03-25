شكرا لقرائتكم خبر عن رباعى الأهلي يقتربون من العودة الصيف المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، المدير الفني للأهلي، قراراه بعودة رباعى الأهلى من العودة للفريق الأول الصيف المقبل، بعد الأداء الكبير الذي زاد من إيمانه بقدراتهم وقناعته الكبيرة بالدعم الذي سيقدمونه للفريق في السنوات المقبلة.

وبات الرباعي أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا، وصانع الألعاب عمار حمدى لاعب الاتحاد السكندري، وأحمد عبد القادر مهاجم ولاعب وسط سموحة، ومحمد عبد المنعم لاعب الفريق السكندري قريبون من العودة للقلعة الحمراء الصيف المقبل.

وهناك عدد كبير من لاعبي الأهلي المعارين لأندية الدوري الممتاز بخلاف عمار وريان مثل محمد عبد المنعم وأحمد عبد القادر ومحمد شكري المعارين لسموحة وفارس طارق المعار للمقاصة ومحمود الجزار وعربي بدر المعارين للجونة وعمرو جمال وأحمد علاء المعارين إلى طلائع الجيش ومحمد فخري وشادي رضوان المعارين للبنك الأهلي وأحمد العش المعار للإسماعيلي.

ويرغب موسيماني في تقييم أداء اللاعبين المعارين مع أنديتهم لحسم موقفهم من العودة أو الاستمرار خارج الأهلي، خاصة الثنائي عمار حمدي وأحمد ياسر ريان المعارين لناديي الاتحاد السكندري وسيراميكا، لاسيما بعد التألق اللافت للنظر الذي ظهر عليه الثنائي خلال الموسم الحالي، وتقديم مستويات رائعة نالوا عليه استحسان الجهاز الفني.

ودخلت عدة أندية فى منافسة شرسة على ضم معارى النادى الأهلى فى الموسم الحالي، بعد تألق أكثر من لاعب خلال الموسم الجارى، حيث باتت فرق الدورى تبحث عن الصفقات المميزة فى المرحلة الجارية من أجل دعم صفوفها قبل الموسم الجديد فى ظل تلاحم المباريات