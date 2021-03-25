شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى تاسع جولات المرحلة الثانية بدورى المحترفين لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الخميس، مواجهات قوية فى إطار الجولة التاسعة بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين لكرة اليد للموسم المحلى 2020/2021.

تشهد هذه الجولة مواجهات بين كلا من ،الأوليمبي مع الزمالك 4 عصرا على صالة الأوليمبى وسبورتنج مع الزهور 6 فى سبورتنج والطيران مع طلائع الجيش 6 فى الإنتاج الحربى والأهلى مع هليوبوليس 6 فى اتحاد الشرطة.

أما الجولة العاشرة التى ستقام غدا الجمعة ، فتشهد لقاءات بين كل من سبورتنج مع الزمالك 4 عصرا فى الأوليمبى، والأوليمبى مع الزهور 6 مساء فى الأوليمبى، والأهلى مع الطيران 6 مساء فى إتحاد الشرطة، والطيران مع هليوبوليس فى نفس التوقيت بالإنتاج الحربى.

فيما قرر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد تأجيل استكمال جولتى موسم كورونا بدورى المحترفين الذى كان قد تم تحديد موعده يومى 1 و 2 أبريل المقبلين إلى أجل غير مسمى .

كما قررالمجلس استفتاء مركز التسوية و التحكيم على الموافقة على واحدة من توصيتين إلغاء الموسم واحتساب البطل حامل لقب كأس مصر ودورى موسم 2018/2018 أو استكمال الموسم بالقوائم الجديدة.