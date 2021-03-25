شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طرده من التدريبات.. لاعب النجوم: «مفيش معاملة آدمية وبناكل من الزبالة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم أيمن غباشي، لاعب فريق النجوم، إدارة فريقه عقب طرده من التدريبات، على حد وصفه.

وقام غباشي بنشر فيديو يوضح طرده من التدريبات عن طريق مدير الكرة كريم حسن شحاتة.

وقال غباشي في تصريحات إعلامية: «تم إجباري على العودة من فريق جبل طارق وقيدي في نادي النجوم».

أضاف أن فريقه لا يوفر معاملة آدمية للاعبي النجوم من محمد الطويلة رئيس النادي.

واضاف غباشي: «السكن والتغذية داخل نادي النجوم في منتهى السوء، كنا بناكل من الزبالة»، على حد قوله.

وتابع: «عرضت التنازل عن شهر من مستحقاتي المتأخرة لنادي النجوم، ومحمد الطويلة قال لي بالحرف الواحد أنا هبطلك كورة».

ورد كريم شحاتة في تصريحات تليفزيونية على ما قاله غباشي: «اللاعب لديه ازمة مع الطويلة رئيس النادي وتحول للتحقيق».

وأضاف: «رئيس النادي أبلغني بعقوبة وقعها على اللاعب، وهو خوضه التدريبات مع المجموعة الثانية، وبالفعل نفذت التعليمات».

وتابع: «غباشي حضر للتمرين وحاولت التحدث معه بهدوء وابلغته بالعقوبة وان ميعاده في التدريبات ليس في ذلك الوقت».

وواصل: «وعدته بتصليح الامور مع رئيس النادي اذا التزم بالتعليمات، وبعد حديثي معه قام بتصوير الواقعة وبعدها رحبت بالتصوير وطلبت منه الخروج لان لدينا تعليمات بأنه لا يتدرب معنا بسبب العقوبة».